FC Büderich hofft auf gelungenen Start

Ein besonderes Wiedersehen

Von einer Revanche will Trainer Sebastian Siebenbach nicht sprechen. „Für mich ist das Spiel schon etwas Besonderes, aber selbst wenn wir gewinnen, bekommen wir nicht das zurück, was wir vergangene Saison verpasst haben“, sagt der FCB-Coach. Schließlich qualifizierte sich St. Tönis durch den späteren Finaleinzug für den DFB-Pokal und empfängt dort in zwei Wochen Bundesligist Eintracht Frankfurt. „Ein paar Jungs aus der Vorsaison sind extrem motiviert. Für unsere Neuzugänge spielt das aber keine Rolle. Die sind einfach heiß auf den Saisonstart“, sagt Siebenbach.

Anders als in den vergangenen Jahren wartet mit St. Tönis bereits in der ersten Runde ein Gegner auf Augenhöhe. „Normalerweise spielst du zum Auftakt gegen einen Bezirks- oder Landesligisten. Jetzt treffen direkt zwei Oberligisten aufeinander. Entsprechend bereiten wir uns intensiver auf den Gegner vor“, betont Siebenbach. Allerdings sieht er sein Team noch nicht am Leistungsmaximum. Mehrere Neuzugänge seien erst kurz im Training, zudem plagen den FCB personelle Sorgen. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Marc Knops, der in der vergangenen Saison unumstrittene Stammkraft im Abwehrzentrum war. Der 24-Jährige erlitt einen Einriss der Patellasehne und droht ein halbes Jahr auszufallen.