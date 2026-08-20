FC Büderich hofft auf das erste Erfolgserlebnis

Seit gut drei Jahren spielt der FC Büderich 02 inzwischen in der Oberliga Niederrhein, doch gegen Ratingen 04/19 wartet er noch immer auf den ersten Sieg. Vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen in den bisherigen sechs Duellen seit dem Aufstieg im Sommer 2023 zu Buche. Besonders im Ratinger Stadion war für die Büdericher bislang wenig zu holen: 1:3, 1:3 und in der Vorsaison sogar 1:5 lauteten die Ergebnisse. Am Freitagabend (19.30 Uhr) startet der FCB den nächsten Versuch, diese Bilanz aufzupolieren.
„Es ist ein Gegner, gegen den wir uns bislang schwergetan haben, aber wir werden alles dafür tun, diesmal zu punkten“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach. Ratingen verfüge über ein Team mit großer Qualität und viel Erfahrung. Zwar habe der damalige Top-Favorit auf die Meisterschaft in der vergangenen Saison nach einem starken Start eine durchwachsene Rückrunde gespielt, personell habe sich bei den Hausherren im Sommer aber nicht viel verändert. „Ich schätze sie nach wie vor sehr stark ein“, so Siebenbach.
Die Ratinger pflegen eine Spielweise, die sich von der vieler anderer Oberligisten unterscheidet. Während viele Mannschaften versuchen, von hinten herauszuspielen, bringt ihr Torhüter den Ball häufig direkt in die gegnerische Hälfte. Der FCB-Coach erwartet daher eine körperlich anspruchsvolle Aufgabe: „Für uns wird es deshalb vor allem auf die zweiten Bälle sowie die Ordnung nach Ballverlusten ankommen.“
Die defensive Stabilität ist ein Thema, an dem die Büdericher generell noch arbeiten müssen. Sowohl beim Pokal-Aus gegen St. Tönis (1:3) als auch beim Liga-Auftakt gegen den 1. FC Monheim (2:2) zeigte sich ein ähnliches Muster. In beiden Partien spielte Büderich bei Gleichzahl jeweils eine gute erste Halbzeit und hatte die Begegnungen weitgehend im Griff. St. Tönis sah in der 45. Minute die Rote Karte, gegen Monheim flog in der 54. Minute ebenfalls ein gegnerischer Spieler vom Platz. Anschließend verloren die Büdericher jeweils an Struktur und konnten ihre personelle Überzahl nicht konsequent nutzen. „Für mich ist das vor allem eine Konzentrationsfrage. Man darf in diesen Situationen nicht unbewusst einen Tick weniger machen und dem Gegner damit den Eindruck vermitteln, dass man einen Gang zurückschaltet“, unterstreicht Siebenbach.
Dass die Defensive derzeit noch nicht die gewünschte Stabilität besitzt, ist für ihn aber auch mit den personellen Veränderungen zu erklären. Die etablierte Abwehrzentrale der Vorsaison mit Linus Ansumana und Mark Knops steht ihm nicht mehr zur Verfügung. Ansumana wechselte zu Regionalliga-Aufsteiger Hilden, Knops fällt verletzungsbedingt bis zum Saisonende aus. „Wir müssen uns in der Defensive einfach noch finden, das braucht sicherlich noch ein wenig Zeit“, sagt Siebenbach.