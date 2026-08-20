FC Büderich hofft auf das erste Erfolgserlebnis Oberliga Niederrhein: Die Bilanz des FC Büderich gegen Ratingen 04/19 lässt bisher allerdings zu wünschen übrig. von Christoph Baumeister · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Terhardt

Seit gut drei Jahren spielt der FC Büderich 02 inzwischen in der Oberliga Niederrhein, doch gegen Ratingen 04/19 wartet er noch immer auf den ersten Sieg. Vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen in den bisherigen sechs Duellen seit dem Aufstieg im Sommer 2023 zu Buche. Besonders im Ratinger Stadion war für die Büdericher bislang wenig zu holen: 1:3, 1:3 und in der Vorsaison sogar 1:5 lauteten die Ergebnisse. Am Freitagabend (19.30 Uhr) startet der FCB den nächsten Versuch, diese Bilanz aufzupolieren.

„Es ist ein Gegner, gegen den wir uns bislang schwergetan haben, aber wir werden alles dafür tun, diesmal zu punkten“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach. Ratingen verfüge über ein Team mit großer Qualität und viel Erfahrung. Zwar habe der damalige Top-Favorit auf die Meisterschaft in der vergangenen Saison nach einem starken Start eine durchwachsene Rückrunde gespielt, personell habe sich bei den Hausherren im Sommer aber nicht viel verändert. „Ich schätze sie nach wie vor sehr stark ein“, so Siebenbach. Ratingen mit langen Bällen Die Ratinger pflegen eine Spielweise, die sich von der vieler anderer Oberligisten unterscheidet. Während viele Mannschaften versuchen, von hinten herauszuspielen, bringt ihr Torhüter den Ball häufig direkt in die gegnerische Hälfte. Der FCB-Coach erwartet daher eine körperlich anspruchsvolle Aufgabe: „Für uns wird es deshalb vor allem auf die zweiten Bälle sowie die Ordnung nach Ballverlusten ankommen.“