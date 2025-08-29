FC Büderich hofft auf Befreiungsschlag

Trotz der alarmierenden Zahlen mit neun Gegentoren in zwei Partien verfällt Siebenbach aber nicht in Panik: „Es wäre etwas Anderes, wenn wir chancenlos gewesen wären. Aber wir waren beide Male die fußballerisch bessere Mannschaft, haben nicht umsonst jeweils zur Pause geführt. Das Problem ist, dass wir uns mit individuellen Fehlern selbst um den Lohn unserer Arbeit bringen.“ Sowohl gegen Sonsbeck (1:3) als auch in Biemenhorst (2:6) leistete sich sein Team eklatante Ballverluste, die der Gegner ausnutzte.

Die größte Gefahr sieht er nun vor allem auf der mentalen Ebene: „Wenn du zwei Wochen in Folge eine Führung hergibst, kann sich schnell ein Muster einschleichen. Da musst du aufpassen, dass die Jungs nicht in einen Strudel geraten.“ Im Training allerdings habe er ein positives Bild gesehen: „Die Stimmung war gut, die Jungs sind willig und selbstkritisch. Wir wissen, dass es keine kollektiven Probleme waren, sondern individuelle. Das gibt uns Zuversicht.“

FCB von sich überzeugt

An der grundsätzlichen Spielweise will Siebenbach nichts verändern. „Wir wollen den Ball haben und weiter den fußballerischen Ansatz wählen. Das hat uns zweimal in Führung gebracht. Jetzt geht es darum, den Spielern, die Fehler gemacht haben, wieder Vertrauen zu geben.“ Dennoch sind am Wochenende kleinere personelle Wechsel denkbar. „Auf der einen oder anderen Position werde ich sicher etwas verändern. Aber eine komplette Rotation macht keinen Sinn. Die erste Elf hat jeweils gut begonnen, daran müssen wir anknüpfen“, so Siebenbach.

Ein Hoffnungsträger ist Rückkehrer Jamil Jamal Al Hussein, der nach einer Rotsperre aus der Vorsaison erstmals zur Verfügung steht. Weiterhin ausfallen wird der rotgesperrte Philipp Baum. Auch Jannik Schulte arbeitet nach Verletzung erst langsam am Comeback.

Im SC St. Tönis wartet nun ein Gegner, der in der Vorsaison als Vierter überraschte, aber selbst noch nicht richtig ins Rollen gekommen ist. Zum Auftakt verlor er mit 3:4 gegen Biemenhorst, danach gab es ein 2:2 in Ratingen. „Ich schätze sie individuell sehr stark ein. Aber auch sie haben Defensivprobleme gezeigt“, meint Siebenbach, der am Samstag auf den Befreiungsschlag hofft: „Wichtig ist, dass wir uns ein Erfolgserlebnis erarbeiten. Dafür brauchen wir jetzt auch mal Spielglück, das wir bislang nicht hatten.“