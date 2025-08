FC Büderich gewinnt die Generalprobe

So., 03.08.2025, 15:30 Uhr

Nach dem Seitenwechsel verloren die Büdericher zunächst weiter den Faden. „Wir haben uns viele Fehlpässe erlaubt, wodurch die Kontrolle verloren gegangen ist“, monierte Siebenbach. Der Ausgleich in der 66. Minute war die logische Folge. Büderich zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug zurück. Nach einer Ecke traf Ismailji aus dem Rückraum zur erneuten Führung (80.). Nur fünf Minuten später machte Sebastian Santana nach einem Konter mit dem 3:1 alles klar.

Seine Mannschaft kontrollierte in den ersten 30 Minuten das Geschehen, ohne allerdings viele Torchancen zu kreieren. Verdient war die Führung nach einer halben Stunde dennoch. Venhar Ismailji traf leicht abgefälscht ins kurze Eck. In der Folge kamen die Hausherren besser ins Spiel, doch zur Halbzeit blieb es bei der knappen FCB-Führung.

Im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung zog der TSV Meerbusch gegen Germania Teveren mit 2:3 (0:2) den Kürzeren. Trotz klarer Feldüberlegenheit stand das Team von Trainer Marcel Winkens am Ende mit leeren Händen da. „Die erste halbe Stunde war richtig stark. Wir waren überlegen und haben uns gute Torchancen erspielt“, sagte Winkens. Pablo Ramm ließ jedoch die beiden besten Gelegenheiten ungenutzt. Einmal scheiterte der Stürmer am gegnerischen Keeper, einmal zielte er knapp vorbei.

Statt der verdienten Führung fiel aus dem Nichts das 0:1. Keeper Franz Langhoff ließ einen Rückpass von Yasin Bas unglücklich ins eigene Tor passieren (27.). Kurz vor der Pause erhöhte Stefan Vujicic nach einer Standardsituation sogar auf 2:0 für die Gäste (45.+2). Die Meerbuscher kamen entschlossen aus der Kabine. Nach einem Foul an Micah Cain verwandelte Ramm den fälligen Elfmeter sicher zum Anschluss (50.). In der Folge blieb der TSV spielbestimmend, ohne jedoch zwingend zu agieren. Reo Kamiyama gelang in der 87. Minute dennoch der Ausgleich.

Fast wäre sogar die Wende geglückt, doch Ilyas Vöpel nahm dem besser postierten Daniel Hoff den Ball vom Fuß – die große Chance zum Siegtreffer war dahin. Stattdessen nutzte Ayoub Ougandou in der Nachspielzeit eine Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr zum 3:2 für die Gäste. „Das Ergebnis ist ärgerlich, gerade weil wir viel Ballbesitz und gute Phasen hatten. Dennoch war es insgesamt der nächste Schritt nach vorne“, bilanzierte Winkens. Im letzten Testspiel empfängt der TSV am Mittwoch um 19.30 Uhr den FC Wegberg-Beeck.