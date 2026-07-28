FC Büderich führt 2:0 – und verliert am Ende doch noch

Der FC Büderich 02 verlor seinen Test beim Mittelrheinligisten SpVg Frechen mit 2:3. Dabei erwischte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach einen Start nach Maß und lag nach Toren von Dion Gutaj (7.) und Mgboji Njoku Ume (9.) früh mit 2:0 vorne. Noch vor der Pause verkürzte Kian Agboifo (36.) für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel drehte Frechen die Partie innerhalb weniger Minuten. Hassan Ali erzielte den Ausgleich (56.), ehe erneut Agboifo nur drei Minuten später zum 3:2 traf (59.).

Trotz der Niederlage nahm der FCB-Trainer positive Erkenntnisse mit: „Wir haben gesehen, dass es gut funktioniert, wenn wir kompakt verteidigen. Es gibt aber auch noch viele Sachen, die wir verbessern müssen.“ Aufgrund von diversen Ausfällen sei es jedoch schwierig, sich einzuspielen. „Auf gewissen Positionen bin ich derzeit sehr vielseitig besetzt, auf anderen brechen mir Spieler weg“, erklärte Siebenbach. Für den FCB geht es am Samstag (15 Uhr) mit einem Test gegen Mittelrheinligist TuS Königsdorf weiter.