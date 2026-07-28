FC Büderich führt 2:0 – und verliert am Ende doch noch

Der TSV Meerbusch hat eine intensive Woche der Sommervorbereitung mit einem Testspiel-Doppelpack abgeschlossen. Beim Oberliga-Konkurrenten SV Sonsbeck erkämpften die Blau-Gelben ein 1:1, gegen Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden folgte keine 24 Stunden später eine 0:4-Niederlage.
In Sonsbeck geriet der TSV kurz vor der Pause durch Niklas Binn (45.) in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste trotz müder Beine und belohnten sich durch Hayato Uchimura mit dem Ausgleich (81.). „In der ersten Halbzeit haben wir keinen Zugriff bekommen, da war Sonsbeck besser“, sagte Trainer Johannes Dahms. Nach mehreren Wechseln beim Gegner habe sein Team anschließend besser ins Spiel gefunden. „Es war ein ordentlicher Oberliga-Test, aus dem wir viel mitnehmen konnten“, sagte Dahms.
Direkt am nächsten Tag wartete der nächste Härtetest. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Akkus bei den Meerbuschern dabei immer leerer. Zwei Akteure mussten die Partie gegen Hilden sogar vorzeitig beenden, sodass der TSV die zweite Halbzeit in Unterzahl mit nur acht Feldspielern bestritt. Der Regionalliga-Aufsteiger setzte sich am Ende durch Tore von Mohamed Cisse (25./51.), Venhar Ismailji (49.) und Nick Sangl per Foulelfmeter (74.) mit 4:0 durch. Trotz der Niederlage fand Dahms positive Ansätze: „Taktisch waren wir gegen den Ball extrem diszipliniert, das hat sehr gut funktioniert.“
Nach sechs Vorbereitungsspielen und zahlreichen Trainingseinheiten ist Dahms mit der Entwicklung seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden: „Ich sehe, dass viel Qualität in den Jungs steckt. Sie haben die richtige Einstellung und gehen die richtigen Wege“, sagte Dahms. Der nächste Test wartet am Donnerstag (19.30 Uhr) bei Bezirksligist Anadolu/Türkspor Krefeld.
Der FC Büderich 02 verlor seinen Test beim Mittelrheinligisten SpVg Frechen mit 2:3. Dabei erwischte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach einen Start nach Maß und lag nach Toren von Dion Gutaj (7.) und Mgboji Njoku Ume (9.) früh mit 2:0 vorne. Noch vor der Pause verkürzte Kian Agboifo (36.) für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel drehte Frechen die Partie innerhalb weniger Minuten. Hassan Ali erzielte den Ausgleich (56.), ehe erneut Agboifo nur drei Minuten später zum 3:2 traf (59.).
Trotz der Niederlage nahm der FCB-Trainer positive Erkenntnisse mit: „Wir haben gesehen, dass es gut funktioniert, wenn wir kompakt verteidigen. Es gibt aber auch noch viele Sachen, die wir verbessern müssen.“ Aufgrund von diversen Ausfällen sei es jedoch schwierig, sich einzuspielen. „Auf gewissen Positionen bin ich derzeit sehr vielseitig besetzt, auf anderen brechen mir Spieler weg“, erklärte Siebenbach. Für den FCB geht es am Samstag (15 Uhr) mit einem Test gegen Mittelrheinligist TuS Königsdorf weiter.