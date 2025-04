FC Büderich erleidet gegen Schlusslicht Rückschlag

Auf das jüngste 0:9-Heimdebakel gegen Schonnebeck hatte seine Mannschaft mit einem 3:1 in Niederwenigern geantwortet. Doch dieser Sieg brachte die Büdericher offensichtlich nicht nachhaltig zurück in die Erfolgsspur. Gegen Nettetal taten sie sich von Beginn an schwer. Lediglich zwei klare Abschlüsse verzeichneten die Hausherren im ersten Durchgang. Nach einer Viertelstunde fand Alexander Lipinski mit einer präzisen Flanke den Kopf von Jan Niklas Kühling. Der Angreifer wurde dabei jedoch noch von Union-Keeper Elvedin Kaltak gestört und setzte das Leder daher nur aufs Gehäuse. Nach einer halben Stunde jagte Kevin Weggen einen Freistoß über das Tor. Der Tabellenletzte blieb im Angriff ebenso blass, ein Schuss von Malik Timmerberg, der aus spitzem Winkel nicht an FCB-Keeper Michael Sperling vorbeikam, blieb zunächst ihre einzige nennenswerte Offensivaktion.

FCB ohne Spielfreude

Den besseren Start nach der Pause hatten die Siebenbach-Schützlinge. Nach einer vermeintlichen Notbremse an Schreuers, die der Schiedsrichter aber nur mit einer Gelben Karte ahndete, zirkelte Weggen den fälligen Freistoß aus gut 20 Metern an den Pfosten. Wer nun glaubte, das wäre für den FCB die Initialzündung gewesen, sah sich getäuscht. Auch im zweiten Durchgang fehlten bei ihm jegliche Spielfreude und Kreativität. „Ich hatte das Gefühl, dass einige der Jungs gedanklich mit anderen Dingen beschäftigt waren“, monierte Siebenbach.

Nettetal wurde nun mutiger. In der 60. Minute verhinderte Sperling noch mit einer starken Parade den Rückstand, als er eine Volleyabnahme von Peer Winkens knapp am Tor vorbeilenkte. Doch bei der nachfolgenden Ecke war der Schlussmann machtlos: Sperling wehrte den ersten Versuch aus kurzer Distanz ab, doch Luca Dorsch staubte ab (62.). Rund zehn Minuten später sorgte Union für die Entscheidung. Winkens lief nach einem Steilpass alleine auf Sperling zu, umkurvte den Torhüter und schob zum 2:0 ins leere Tor ein (73.). In der Schlussphase war beim FCB kein echtes Aufbäumen mehr zu erkennen, so dass es bei diesem Ergebnis blieb. „Der letzte Glaube und Wille haben gefehlt. Viele Spieler sind deutlich hinter ihrem Leistungslimit geblieben“, sagte Siebenbach.

In der Tabelle bleiben die Büdericher mit 45 Punkten Siebter. Im nächsten Spiel müssen sie am Sonntag, 27. April, um 15 Uhr bei den Sportfreunden Baumberg ran.