FC Büderich erkämpft Punkt, TSV Meerbusch siegt verdient

Seine Mannschaft begann mutig und setzte immer wieder Nadelstiche, ließ dabei aber die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Stattdessen gingen die ansonsten offensiv blassen Hausherren etwas glücklich in Führung. FCB-Keeper Justin Möllering klärte außerhalb des Strafraums per Kopf – genau vor die Füße von Niko Bosnjak, der das Geschenk annahm und aus der Distanz zum 1:0 traf (30.). Kurz vor der Pause gelang Giovanni Nkowa nach einem abgeblockten Ball aus rund zehn Metern aber der verdiente Ausgleich (43.).

Ausgleich für Büderich in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel wurde Schonnebeck griffiger, ohne sich klare Chancen zu erspielen. Büderich blieb weiter gefährlich, konnte seine Offensivaktionen aber ebenso wenig konsequent zu Ende spielen. In der 81. Minute traf Robin Andre Brandner zum 2:1 für die Gastgeber. Der FCB gab jedoch nicht auf und wurde belohnt. In der Nachspielzeit knallte Kevin Weggen einen Freistoß wuchtig in den Strafraum, Bosnjak fälschte unglücklich zum 2:2 ins eigene Tor ab (90.+3). „Das war natürlich ein Lucky Punch“, gab Siebenbach zu. „Aber über 90 Minuten war der Punkt absolut verdient.“ TSV Meerbusch hat schon über 20 Punkte

Der TSV Meerbusch knackte mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Sonsbeck die 20-Punkte-Marke. Dabei gehörten die ersten Minuten klar den Gästen. Gleich zweimal tauchte Klaus Keisers gefährlich vor dem TSV-Tor auf. Doch mitten in diese Drangphase hinein schlugen die Meerbuscher eiskalt zu. Nach einer Ecke verwertete Daniel Hoff im zweiten Anlauf eine Flanke aus dem Halbfeld per Kopf zum 1:0 (7.). Diese frühe Führung gab dem Team von Trainer Marcel Winkens Sicherheit. Zwar kam der SVS in einer taktisch geprägten ersten Hälfte noch zu zwei Abschlüssen, doch die TSV-Defensive stand nun sicher.

Nach der Pause übernahm der TSV endgültig das Kommando. Florian Berisha, Reo Kamiyama und Micah Cain vergaben binnen kurzer Zeit drei Großchancen, ehe Berisha mit einem Schlenzer in die linke obere Ecke sehenswert zum 2:0 traf (52.). Danach hatten die Blau-Gelben eigentlich alles unter Kontrolle, doch Sonsbeck bekam aber Mitte der zweiten Hälfte nach einem Zweikampf zwischen Noah Korczowski und Lorik Rama einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Philipp Elspaß traf vom Punkt aber nur die Latte. In der Schlussphase brachte der TSV das Spiel souverän zu Ende. „Insgesamt war der Sieg verdient“, bilanzierte Winkens. „Wir sind anfangs etwas schwer ins Spiel gekommen. Mit dem 1:0 haben wir dann Sicherheit gewonnen und standen defensiv sehr gut.“