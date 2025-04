FC Büderich bleibt in Erfolgsspur

Der FC Büderich 02 bleibt in der Oberliga Niederrhein in der Erfolgsspur. Er setzte sich gegen den Mülheimer FC souverän mit 4:2 (2:1) durch und feierte im siebten Spiel dieses Jahres seinen fünften Sieg. „Wir waren klar überlegen und hätten noch höher gewinnen müssen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Die Büdericher ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, Leon Lepper hätte bereits zweimal den Zwei-Tore-Abstand herstellen können. Das blieb in der 57. Minute Alexander Lipinski vorenthalten, der aus gut zwölf Metern ins lange Eck traf.

Nach Steckpass von Deljkovic grätschte Brian Schwechel den Ball mit letzter Kraft zum 4:1 über die Linie und sorgte damit für die endgültige Entscheidung (76.). Mülheims Tor zum 4:2-Endstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mehmet Dalyanoglu in der Schlussminute war nur noch Ergebniskosmetik.

Chancenplus nicht genutzt

Lokalrivale TSV Meerbusch setzte seinen Abwärtstrend fort. Trotz eines Chancenplus unterlag er dem SC St. Tönis mit 1:2 (0:1) und kassierte so seine dritte Niederlage in Folge. „Unser Matchplan ist über weite Strecken aufgegangen. Trotzdem stimmt das Ergebnis nicht, weil wir total ineffizient waren“, sagte Coach Samir Sisic.

Seine Elf vergab in der ersten halben Stunde gleich vier dicke Möglichkeiten. Vincent Boldt (2) und Moise Gae scheiterten jeweils an SC-Keeper Jan Fauseweh, ein weiterer Versuch von Boldt wurde auf der Linie geklärt. Der Chancenwucher seines Teams rächte sich – St. Tönis ging in der 34. Minute überraschend in Front. Tyler Nkamanyi traf aus 20 Metern unhaltbar in den rechten Winkel.

Nach der Pause drängte der Tabellenzweite auf die Entscheidung, ließ aber zwei gute Gelegenheiten aus. Der TSV erhöhte den Druck und kam durch Daniel Hoff, der eine Flanke von Kolja Pusch einköpfte, zum 1:1 (80.). Der Jubel darüber währte nicht mal 60 Sekunden. Direkt nach dem Anstoß startete Nkamanyi über die rechte Seite durch und stellte die erneute Führung her (81.). Die Blau-Gelben steckten nicht auf und kamen noch zu einer Ausgleichschance, Micah Cain überwand Fauseweh aus kurzer Distanz aber nicht.

In der Bezirksliga wandelte der OSV Meerbusch einen 1:3-Rückstand beim SC St. Tönis II dank eines Dreierpacks von Marc Rommel noch in einen 4:3-Sieg um. A-Kreisligist SSV Strümp deklassierte den TSV Kaldenkirchen mit 4:0. Die OSV-Frauen verloren ihr Landesligaduell gegen den TSV Solingen mit 0:9.