FC Büderich bestätigt Formtrend, Coup für OSV Meerbusch

Oberligist FC Büderich 02 war auch im zweiten Test der Wintervorbereitung erfolgreich. Nach dem 3:1 gegen die SG Unterrath setzte sich das Team von Trainer Sebastian Siebenbach bei Mittelrheinligist SpVg Frechen mit 3:1 (0:0) durch. Vor allem in der ersten Hälfte hinterließen die Büdericher einen guten Eindruck.

„Gegen den Ball hatten wir eine gute Stabilität und offensiv eine hohe Variabilität“, sagte Siebenbach. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Shunta Onishi im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gordon Wild zum 1:0. In der Folge ließ Büderich etwas die Konzentration vermissen. „Wir hatten zwar mehrere gute Chancen, waren hinten aber teilweise zu leichtsinnig und haben viele Fehler gemacht“, so Siebenbach. Frechen schlug daraus jedoch kein Kapital. Stattdessen erhöhte Onishi nach einem Angriff über die linke Seite auf 2:0 (64.).

Kurz darauf sah Maximilian Köhler Gelb-Rot (66.). In Unterzahl kontrollierten die Gäste das Spiel zunächst noch, mussten mit fortschreitender Spielzeit aber dem hohen Kraftaufwand Tribut zollen. Frechen verkürzte schließlich durch Kerim Taskale auf 1:2 (76.). Mehr ließ der FCB jedoch nicht mehr zu. Den Schlusspunkt setzte Winter-Zugang Glayne Wago, der einen Konter zum 3:1-Endstand abschloss (89.). „In Summe war es ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns das Leben teils selbst schwer gemacht haben“, bilanzierte Siebenbach.

TSV Meerbusch verliert, OSV Meerbusch mit Coup

Nach dem 3:2-Erfolg beim Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch musste der TSV Meerbusch in seinem zweiten Testspiel der Wintervorbereitung einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Landesligist DV Solingen unterlagen die Blau-Gelben mit 0:1. Den Treffer des Tages erzielten die Gäste bereits in der sechsten Minute, als Tuncay Altuntas einen schnellen Konter erfolgreich abschloss. In der Folge bemühte sich der TSV um den Ausgleich, tat sich offensiv jedoch schwer und fand nur selten zu klaren Abschlüssen. Die beste Gelegenheit ließ Reo Kamiyama ungenutzt, als er den Abschluss selbst suchte, statt den frei stehenden Florian Berisha zu bedienen. So blieb es trotz Feldvorteilen beim knappen Erfolg für die Gäste. TSV-Trainer Marcel Winkens ordnete die Niederlage gelassen ein: „Es war von uns eine durchschnittliche Partie, die auch unentschieden hätte ausgehen können. Aber es ist Vorbereitung, es tun sich derzeit fast alle noch schwer.“

Der OSV Meerbusch gewann sein Vorbereitungsspiel bei Landesligist SV Budberg trotz einer frühen Roten Karte gegen Torwart Fynn Plankermann durch einen Doppelpack von Lars Stieger (3./46.) mit 2:1 (1:1). Am Donnerstagabend (19.45 Uhr) treffen die Osterather am Krähenacker auf den FC Büderich. Der TSV bestreitet sein nächstes Testspiel am Samstag (15 Uhr) bei Westfalen-Oberligist ASC Dortmund.