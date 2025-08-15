FC Büderich 02 startet runderneuert in die Saison

Die Lücken hat der FCB mit 20 Neuzugängen, überwiegend junge, entwicklungsfähige Spieler, gefüllt. „In der Breite sind wir besser aufgestellt als letztes Jahr“, meint Siebenbach. „In der Spitze müssen wir dagegen Abstriche machen. Aber ich bin überzeugt, dass wir trotzdem eine gute Truppe haben.“ Das Saisonziel formuliert er dennoch vorsichtig: „Ich wäre froh, wenn wir eine ruhige Saison spielen. Einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, wäre ein großer Erfolg. Aber dafür müssen wir schnell zu einer funktionierenden Einheit werden.“

"Sonsbeck ist ein echter Gradmesser"

Die Vorbereitung stimmt den 36-Jährigen zuversichtlich. Dem starken Auftritt im letzten Testspiel (3:1 bei der U23 von Fortuna Köln) ließen die Büdericher einen 6:0-Erfolg beim VfL Repelen im Verbandspokal folgen. „Aktuell ist die Stimmung bei uns sehr gut. Die Jungs freuen sich, dass es jetzt endlich in der Liga losgeht“, sagt Siebenbach. Mit einer stark veränderten Mannschaft sei der Saisonstart jedoch besonders wichtig. Zu Beginn trifft der FCB am Sonntag um 15.30 Uhr auf den SV Sonsbeck, eine Woche später gastiert er beim SV Biemenhorst. „Gerade die ersten beiden Spiele sind richtungsweisend, bevor es gegen einige Schwergewichte der Liga geht. Wenn wir da gut starten, könnte die junge Mannschaft womöglich von alleine ins Rollen kommen“, meint Siebenbach.

Sein Team beschreibt der Trainer als technisch stark und laufstark, mit einer guten Mischung aus Schnelligkeit und Ballgefühl. „Was uns noch fehlt, ist eine gemeinsame Sprache auf dem Platz. Wir müssen in hektischen Momenten ruhiger bleiben, das Spiel kontrollieren und viel mehr miteinander reden. Kommunikation ist bei einer jungen Mannschaft entscheidend.“

Mit Torwart Justin Möllering, Linksverteidiger Philipp Baum, Mittelfeldspieler Kevin Weggen, der neuer Kapitän ist, und Angreifer Jan Niklas Kühling verfügt Büderich über eine erfahrene Achse. „Dazu kommen jüngere Spieler wie Maximilian Köhler oder Jannik Schulte, die in diese Rolle hineinwachsen sollen“, ergänzt der FCB-Trainer. Er ist gespannt auf den Start am Sonntag: „Sonsbeck ist ein echter Gradmesser. Danach wissen wir, wo wir stehen.“