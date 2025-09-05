FC Büderich 02 nach Fehlstart mit Highlight-Spiel

Trotz des ernüchternden Saisonstarts ist Siebenbach überzeugt, dass sein Team das Niveau für die fünfthöchste deutsche Spielklasse mitbringt. „Ich sehe die Jungs dreimal die Woche im Training und habe das Gefühl, dass wir uns unheimlich weiterentwickelt haben“, sagt er und fügt an: „Wir sind auf jeden Fall oberliga-tauglich. Aber wir müssen es endlich schaffen, unsere Qualitäten über 90 Minuten auf den Platz zu bringen.“

Das Hauptproblem liegt auf der Hand: „Wenn du 14 Gegentore in drei Spielen kassierst, kannst du keine Punkte holen“, betont Siebenbach. „Da müssen wir den größten Schritt machen. Und wir müssen lernen, dass man sich Spielglück durch 90 Minuten harte Arbeit und absolute Hingabe erarbeiten muss.“ Ein radikaler Systemwechsel kommt für den FCB-Coach trotz der Gegentorflut nicht infrage. „Sich nur hinten reinzustellen, ist nicht unsere Stärke. Wir haben viele junge Spieler, die Fußball spielen wollen. Es würde wenig bringen, wenn wir den Ball nur noch dem Gegner überlassen.“

KFC-Spiel als Chance

Dass Aufstiegsanwärter KFC Uerdingen ausgerechnet jetzt kommt, sieht Siebenbach weniger als Bedrohung denn als Chance. „Vielleicht ist das genau der richtige Gegner. Auch in meiner ersten Saison haben wir nach einer schweren Phase ausgerechnet in Uerdingen gewonnen. Solche Spiele können eine Mannschaft unglaublich beflügeln.“ Für seine Spieler, von denen viele noch über wenig Oberliga-Erfahrung verfügen, sei es ohnehin ein besonderes Duell: „Ich glaube, die Kulisse wird großartig, und das kann uns einen richtigen Schub geben.“

Rein sportlich weiß Siebenbach, was auf seine Elf zukommt: „Der KFC ist körperlich sehr robust, hat zuletzt drei Tore nach Standards erzielt. Das zeigt seine Qualität.“ Trotz des Respekts vor dem Gegner überwiegt beim FCB-Trainer die Vorfreude: „Wir freuen uns auf dieses Highlight-Spiel. Für unseren Verein ist es etwas Besonderes, sich mit solchen Gegnern messen zu dürfen. Wir waren jahrelang weit davon entfernt. Genau deshalb wollen wir das Spiel am Sonntag genießen und gleichzeitig mutig auftreten.“

Bezirksligist OSV Meerbusch empfängt am heutigen Freitagabend um 19.45 Uhr am heimischen Krähenacker Spitzenreiter SpVg Odenkirchen. Die Gäste haben bislang alle drei Saisonspiele gewonnen, aber auch die Osterather können nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust antreten.