FC Büderich 02: Kleine Ziele statt großer Spannung

„Unser siebter Platz ist ziemlich eingemeißelt. Wenn alles normal läuft, ist weder nach oben noch nach unten noch etwas für uns möglich“, sagt Siebenbach. Entsprechend habe die Trainingsintensität etwas nachgelassen. „Nach der langen Saison ist die Luft ein wenig raus, aber das wird bei den Teams, die um uns herumstehen, nicht anders sein“, sagt Siebenbach.

Um die Motivation hochzuhalten, haben sich die Büdericher noch kleinere Ziele gesetzt. „Man muss es nicht größer machen, als es ist, aber es gibt das eine oder andere, das wir erreichen wollen“, betont Siebenbach. Zum ersten möchte der FCB im zweiten Jahr nach dem Oberliga-Aufstieg die 50-Punkte-Marke knacken – dafür fehlt ihm noch ein Zähler. Zum zweiten möchte er die Ausbeute der Hinrunde (26 Punkte) bestätigen, dafür müssen noch drei Punkte her. Auch aus den kommenden Gegnern ziehen die Büdericher eine gewisse Motivation. „Gegen Hilden möchten wir uns für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Das Duell beim TSV Meerbusch hat auf Grund des Derby-Charakters seinen besonderen Reiz und gegen Ratingen haben wir seit dem Aufstieg noch gar nicht gewonnen“, sagt Siebenbach.

Gerne hätte der 35-Jährige ab sofort vermehrt Akteuren aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten gegeben. Doch da zahleiche Spieler derzeit nicht zur Verfügung stehen, hat Siebenbach nur vereinzelt die Möglichkeit dazu. „Viele personelle Optionen habe ich momentan nicht, daher können wir nicht groß viel rotieren“, sagt der FCB-Coach.

OSV will in die Relegation

Deutlich mehr auf dem Spiel steht im Saisonendspurt in der Bezirksliga für den OSV Meerbusch. Mit 63 Zählern belegt er derzeit Platz zwei. Der direkte Aufstieg in die Landesliga ist auf Grund des Fünf-Punkte-Rückstands auf Spitzenreiter DJK Gnadental unwahrscheinlich, mit einem Sieg am heutigen Freitagabend (19.45 Uhr) gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd könnten die Osterather aber einen Riesenschritt Richtung Relegation machen. Aktuell liegen sie sechs Punkte vor der drittenplatzierten TuRa Brüggen. Der TSV Meerbusch II empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SV Uedesheim. A-Kreisligist SSV Strümp ist heute um 20 Uhr beim SC Niederkrüchten zu Gast. Die Frauen des OSV Meerbusch treten am Sonntag um 15.30 Uhr zum Landesligaduell beim SV Glehn an.