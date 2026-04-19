FC Büderich 02 gegen Spitzenreiter unter Druck

Der FC Büderich 02 steckt in der Oberliga Niederrhein wieder mitten im Abstiegskampf. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ist die Lage deutlich angespannter als noch vor wenigen Wochen. „Mit jedem Spieltag, den wir nicht dreifach punkten, wird es natürlich ein bisschen bedrohlicher“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.
Als Tabellenelfter kommt der FCB derzeit auf 33 Punkte und hat damit nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den aktuell die Sportfreunde Baumberg belegen. Allerdings muss noch die halbe Liga um den Klassenerhalt bangen. „Es ist alles nach wie vor total eng. Zwischen Platz neun und 16 liegen gerade einmal fünf Zähler“, sagt Siebenbach.
Am Sonntag wartet eine der schwierigsten Aufgaben der Saison auf seine Elf. Um 15.30 Uhr gastiert am Eisenbrand Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Gäste sind seit neun Spielen ungeschlagen, holten in dieser Phase sechs Siege und drei Remis, und stehen punktgleich mit dem VfB Hilden an der Tabellenspitze. „Für mich hat Ratingen den besten Kader der Liga“, sagt Siebenbach. Besonders die individuelle Qualität falle ins Gewicht: „Bei den Ratingern haben mehr als zehn Spieler schon einmal in der Regionalliga gespielt, das unterscheidet sie noch einmal von anderen Spitzenteams.“
Gegen eines davon unterlag Büderich am vergangenen Wochenende – unglücklich mit 1:2 in Hilden. „Die Leistung dort war gut, aber am Ende standen wir trotzdem mit leeren Händen da“, sagt Siebenbach. Sportlich ist seine Mannschaft häufig auf Augenhöhe, doch die entscheidenden Phasen sprechen zu oft gegen sie. „Wir verlieren zu häufig die 50:50-Duelle, gerade weil wir diese Spiele in der Schlussphase aus der Hand geben“, so der Trainer.
Beispiele dafür gibt es einige: gegen den ETB SW Essen, Union Frintrop, SC St. Tönis und auch zuletzt in Hilden kassierte Büderich späte Gegentreffer. „Wenn ich mir nur diese Spiele anschaue, könnten wir bei sechs Punkten mehr stehen“, rechnet Siebenbach vor. Damit wäre die Lage im Abstiegskampf deutlich entspannter. Trotz der Negativserie versucht der 36-Jährige den Blick nach vorn zu richten: „Wenn du jede Woche solche Leistungen bringst, wirst du in der Regel auch irgendwann dafür belohnt.“ Entscheidend sei deshalb, die gezeigten Auftritte endlich auch in Punkte umzuwandeln.
Zusätzlich muss der FCB am Sonntag mit personellen Rückschlägen umgehen. „Uns brechen mehrere erfahrene Spieler weg, das tut gegen so einen Gegner besonders weh“, so Siebenbach. Besonders auf der Sechserposition sei die Lage dünn. Hinzu kommt eine gewisse Unruhe im Kader. Wechselgedanken und Probetrainings einzelner Akteure seien in dieser Phase nicht hilfreich. „Das ist nicht das, was man im Abstiegskampf gebrauchen kann“, sagt Siebenbach.