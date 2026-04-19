FC Büderich 02 gegen Spitzenreiter unter Druck Der Oberligisten droht der Abstiegskampf, nun steht ausgerechnet eine der schwierigsten Aufgaben der Saison an: Am Sonntag hoffen die Büdericher im Heimspiel gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 auf einen Überraschungscoup. von Christoph Baumeister · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Benjamin Kühnen

Der FC Büderich 02 steckt in der Oberliga Niederrhein wieder mitten im Abstiegskampf. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ist die Lage deutlich angespannter als noch vor wenigen Wochen. „Mit jedem Spieltag, den wir nicht dreifach punkten, wird es natürlich ein bisschen bedrohlicher“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.

Als Tabellenelfter kommt der FCB derzeit auf 33 Punkte und hat damit nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den aktuell die Sportfreunde Baumberg belegen. Allerdings muss noch die halbe Liga um den Klassenerhalt bangen. „Es ist alles nach wie vor total eng. Zwischen Platz neun und 16 liegen gerade einmal fünf Zähler“, sagt Siebenbach. Am Sonntag wartet eine der schwierigsten Aufgaben der Saison auf seine Elf. Um 15.30 Uhr gastiert am Eisenbrand Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Gäste sind seit neun Spielen ungeschlagen, holten in dieser Phase sechs Siege und drei Remis, und stehen punktgleich mit dem VfB Hilden an der Tabellenspitze. „Für mich hat Ratingen den besten Kader der Liga“, sagt Siebenbach. Besonders die individuelle Qualität falle ins Gewicht: „Bei den Ratingern haben mehr als zehn Spieler schon einmal in der Regionalliga gespielt, das unterscheidet sie noch einmal von anderen Spitzenteams.“