Rafik Halim und sein spielender Trainerkollege Florian Gondrum (rechts) werden auch in der kommenden Saison die Verantwortung beim FC Brünninghausen tragen. – Foto: @saison_tagebuch

FC Brünninghausen: Trainer-Duo Halim und Gondrum gibt Zusage Kurz vor dem Jahreswechsel stellt Westfalenliga 2-Tabellenführer FC Brünninghausen die ersten wichtigen Weichen für die kommende Spielzeit.

Das erfolgreiche Trainergespann Rafik Halim und Florian Gondrum hat die Zusage für die Saison 2023/24 gegeben.

Halim und Gondrum zeichnen sich seit Herbst 2019 gemeinsam verantwortlich für den sportlichen Erfolg in der Westfalenliga. Nach zwei damals abgebrochenen Saisons führten die beiden eine junge FCB-Elf in der vergangenen Spielzeit auf Rang 3 und damit nur knapp an der Aufstiegsrelegation zur Oberliga vorbei. Aktuell grüßt Brünninghausen dank der hervorragenden Zusammenarbeit aus sportlicher Leitung und dem gesamten Trainerteam sogar als Tabellenführer. "Es passt einfach. Der Verein hat sich über die letzten Jahre etwas aufgebaut. Und da war es für mich klar, dass ich diesen Weg weitergehen werden. Mit Jan Schneider, unserem Vollblutbetreuer Onur, Jan Broda und unserem Physio Tim passt es menschlich wie sportlich einfach gut", so Halim. Gondrum, der dann bereits in seine zwölfte Saison am Hombruchsfeld gehen wird und der spielende Part ist, pflichtet ihm bei: "Ich glaube, dass ich mich im Verein gut aufgehoben fühle, brauche ich nicht mehr betonen. Die Zusammenarbeit mit Rafik läuft überragend und wir können uns als Trainerteam so entfalten, wie wir uns das vorstellen. Das ganze Drumherum mit dem weiteren Trainerteam, Thomas Behlke und Reza Hassani ist 1A. Es gibt keinen Grund, das, was wir uns aufgebaut haben, nicht weiterzuführen."