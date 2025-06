FC Brünninghausen setzt auf ein Trio mit Perspektive

Jongmin Park (weißes Trikot, Concordia Wiemelhausen) wechselt zum FC Brünninghausen – Foto: Vibedmarketing

Halil Tok, Jongmin Park und Hamza M Rabit verstärken den FC Brünninghausen. Trainer Carsten Droll vertraut auf Potenzial statt Renommee und will das Trio in den kommenden Monaten an das Westfalenliga-Niveau heranführen.

Der FC Brünninghausen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 voran und präsentiert drei Neuzugänge, die nach Einschätzung des Vereins langfristig in der Westfalenliga Fuß fassen können. Halil Tok (zuletzt vereinslos), Jongmin Park (Concordia Wiemelhausen) und Hamza M Rabit (TuS Hordel) ergänzen die Offensive von Trainer Carsten Droll. Halil Tok: Rückkehr nach schwerer Verletzung

Tok wurde im Nachwuchs des Hombrucher SV ausgebildet und spielte anschließend in der Oberliga für TuS Ennepetal, ehe ihn eine langwierige Verletzung stoppte. „Er hat sich leider einen Sehnenabriss an den Adduktoren zugezogen, der fälschlicherweise erst als Schambeinentzündung diagnostiziert wurde“, erklärt Droll, gegenüber den Ruhr-Nachrichten. Der 22-Jährige befindet sich im Aufbautraining; sein Einstieg in die Mannschaft ist für den Spätsommer vorgesehen. Jongmin Park: Vertrautes Gesicht mit Oberliga-Routine