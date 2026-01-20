FC Brünninghausen: Santulhao übernimmt U17 - Testspiel gegen Aachen

Am 25. Januar steht für die U17 des FC Brünninghausen ein besonderer Moment bevor. Beim Testspiel gegen Alemannia Aachen wird Michael Santulhao, der seit Jahresbeginn offiziell Cheftrainer ist, erstmals an der Seitenlinie stehen.

Die U17 des FC Brünninghausen war im Sommer 2024 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Westfalenliga aufgestiegen. Da in der vergangenen Saison die U16-Mannschaften der Profivereine aus dem Spielbetrieb ausgestiegen sind und seit dem Sommer in einer eigenen Liga spielen, gab es keine Absteiger. In der laufenden Spielzeit wird der zweite Absteiger neben dem abgeschlagenen Schlusslicht Spvg Brakel noch gesucht.

Brünninghausen ist mit in der Verlosung und erhofft sich einen neuen Impuls durch Santulhao. "Wir haben die Trainingsinhalte klar strukturiert und die Mannschaft auf ein intensives, modernes Spielmodell vorbereitet", hofft der 43-Jährige auf eine erfolgreiche Rückserie. „Für uns ist der 25. Januar ein Startpunkt. Wir wollen zeigen, wie wir Fußball spielen wollen – mit Energie, Mut und klaren Prinzipien. Die Jungs arbeiten stark, jetzt freue ich mich darauf, sie im Spiel zu sehen.“