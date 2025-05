FC Brünninghausen: Neuzugänge Nr. 11 und 12 sind Rückkehrer

Azzofri gab in jungen Jahren sogar sein Debüt in der 1. Mannschaft des FC Brünninghausen . Nach Stationen beim SV Brackel 06 in der Landesliga sowie beim TuS Bövinghausen (Oberliga) und dem Holzwickeder SC (Westfalenliga) bringt der 20-Jährige bereits in jungen Jahren wichtige Erfahrung mit.

„Die Gespräche waren top, ich habe mich mit allen Verantwortlichen super verstanden“, sagt Azzofri zu seinem Wechsel. „Ich habe viele Jahre in der Jugend für den Verein gespielt – der FC Brünninghausen ist für mich wie eine Heimat. Das Umfeld ist sehr familiär, ich kenne den Verein gut. Jetzt möchte ich mit der neu zusammengestellten Mannschaft eine grundsolide und möglichst erfolgreiche Saison spielen.“