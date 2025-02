FC Brünninghausen: Kapitän verlängert vor Comeback seinen Vertrag

Punktgleich mit der TSG Sprockhövel rangieren die Dortmunder an der Tabellenspitze der Westfalenliga 2. Am Sonntag steht ein schwerer Auftakt bei Großkreutz-Club Wacker Obercastrop vor der Brust. Ein Spieler steht vor seinem Pflichtspiel-Debüt in der laufenden Saison. Kapitän Pascal Wieczorek fiel die komplette Hinrunde wegen seines im April zugezogenen Kreuzbandrisses aus und steht inzwischen wieder voll im Saft. Der Verein gab nun die Vertragsverlängerung mit dem hochgewachsenen Innenverteidiger bekannt.