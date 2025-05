FC Brünninghausen bastelt fleißig am neuen Kader

Die U19-Akteure Koray Dag, Joel Yaw Stiller, Edin Dervisevic und Faris Bungarten, die aufgrund des personellen Engpasses bereits regelmäßig in der 1. Mannschaft auflaufen, werden fest in den Kader übernommen.

Marc Radusch, der bis zur Saison 23/24 noch in der Kreisliga A für RW Barop aktiv war, wagte im vergangenen Sommer den großen Sprung rauf in die Landesliga zum VfR Sölde. Dort schlug der hochgewachsene Innenverteidiger vom Fleck weg ein, wurde schnell Stammspieler und Leistungsträger. Mit seinem Wechsel zum FC Brünninghausen geht er nun Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn.

„Nachdem ich die Kreisliga verlassen habe, um etwas höher zu spielen, ist der FC Brünninghausen in seiner Liga automatisch attraktiv für mich gewesen. Außerdem haben viele Freunde von mir für den Verein gespielt und waren immer sehr zufrieden. Der FC Brünninghausen hat einen super Namen in Dortmund“, begründet er seine Entscheidung für den FCB.

Dass er dazu auch sportlich auf einer Wellenlänge mit dem neuen Trainer Carsten Droll funkt, war letztlich mit ausschlaggebend: „Das Drumherum und die Leute sind für mich sehr sympathisch und kompetent. Es gibt viele top Typen im Verein. In den Spielstil, den Carsten sich vorstellt, glaube ich gut reinzupassen und mit meiner Einsatzbereitschaft helfen zu können. Wir hoffen, dass wir ein gutes Teamgefüge aufgebaut bekommen und dadurch eine gute Saison mit attraktivem Fußball spielen“, so Radusch weiter.

An Raduschs Seite verteidigen wird nächste Saison Branko Vasic. Der defensive Außen ist in Brünninghausen kein Unbekannter, kennt den Verein bereits aus seiner Zeit in der A-Jugend des FCB. Nach Westfalen- und Oberligastationen in Schüren, Holzwickede und beim SV Sodingen kehrt Vasic nun an seine alte Wirkungsstätte zurück.

„Als die Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut. Ich kenne den Verein, habe ja bereits in der U19 für den FCB gespielt und auch bei den Senioren mein Debüt gefeiert. Schon damals war der FC Brünninghausen immer korrekt zu mir. Daher war die Überlegung zum Wechsel im Endeffekt sehr kurz“, fasst er zusammen.

Im Werben um Vasic war der FCB nicht alleine. „Trotz mehrere Angebote aus der Liga habe ich mich für den Verein entschieden, weil ich ihn kenne und mich hier schon immer wohl fühle. Ich freue mich und hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann. Denn ich verbinde viel mit diesem Verein und ich hoffe, dass sich das auch auf dem Platz zeigen wird“, sagt Vasic außerdem.

Aus der Oberliga-Mannschaft von Concordia Wiemelhausen wechselt Innenverteidiger Hakan Tüysüz ans Hombruchsfeld. Der großgewachsene Defensivspezialist war seit 2021 eine feste Größe bei Concordia, stieg mit dem Team in die Oberliga auf und gehörte auch in dieser Saison zum Stammpersonal. „Nach den positiven Gesprächen ist mir die Entscheidung leicht gefallen, mich dem FC Brünninghausen anzuschließen“, erklärt Tüysüz. „Ich möchte mit meiner Erfahrung und als Spieler meinen Beitrag leisten und dem Verein helfen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, alles reinzuhauen.“

Ebenfalls von Wiemelhausen wechselt Yasin Akman zurück nach Brünninghausen. Der offensive Mittelfeldspieler war bereits in seiner Jugend für den FCB aktiv und freut sich nun auf seine Rückkehr. „Für mich persönlich wird es etwas Besonderes sein, wieder auf dem Platz zu stehen und mit der neuen Mannschaft alles zu geben“, sagt Akman. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison.“ Nach erfolgreichen Jahren bei Concordia will Akman jetzt wieder in blau-weiß angreifen.

Komplettiert wird das Trio durch Karim Belhilali, der vom Landesligisten VfR Sölde kommt. Belhilali überzeugte in dieser Saison als Stammspieler und steuerte fünf Treffer bei. In Brünninghausen soll der dynamische Offensivspieler für frischen Wind sorgen. „Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die neue Herausforderung bei Brünninghausen“, so Belhilali. „Ich bin motiviert und hab Bock, mit dem Team was zu reißen. Die Zusammenarbeit mit Carsten Droll kenne ich auch schon – jetzt will ich das Vertrauen nutzen und mich weiterentwickeln.“

Keeper KerimSenderovic kann trotz seiner noch jungen 24 Jahre auf einiges an Erfahrung zurückgreifen. Nach seiner fußballerischen Ausbildung in der A-Jugend von RW Ahlen landete der Schlussmann über den FC Remscheid im Sommer 2021 schließlich in Schüren. Für den BSV bestritt Senderovic etwa 50 Westfalenliga-Spiele und bestritt während seines Intermezzos beim TuS Bövinghausen dazu 10 Spiele in der Oberliga Westfalen. Nun folgt der Schritt zum FC Brünninghausen.

Für ihn eine ganz bewusste Entscheidung: „Der FCB ist dafür bekannt, dass er ein familiärer und gut geführter Verein ist. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass der Club Lust auf mich hat – und ich habe Lust auf Brünninghausen. Deshalb ging es dann auch recht schnell mit der Entscheidung“, fasst er zusammen. „Das Konzept, das der Trainer mir vorgestellt hat, hat mir außerdem sehr gut gefallen. Ich freue mich nicht nur darauf, nächste Saison wieder anzugreifen, sondern auch auf eine tolle, junge und hungrige Mannschaft“, sagt Senderovic. weiter hoffnungsvoll.