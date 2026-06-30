FC Brome setzt auf die Zukunft und verpflichtet Nachwuchstrio

– Foto: FC Brome Instagram

Der FC Brome treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Finn Pede, Noah Wagner und Linus Jentsch stoßen drei Nachwuchsspieler der JFV Allerlöwen zum Kader der ersten Mannschaft und sollen den Umbruch nach dem Abstieg mitgestalten.

Für die Defensive ist Innenverteidiger Finn Pede eingeplant. Der Verein beschreibt den Neuzugang als kämpferischen Abwehrspieler, der sich durch seine Einsatzbereitschaft und einen ruhigen Spielaufbau auszeichnet. Mit seiner Übersicht am Ball soll er künftig für Stabilität in der Hintermannschaft sorgen.

Im zentralen Mittelfeld erhält der FC Brome Verstärkung durch Noah Wagner. Der gebürtige Bromer gilt als flexibel einsetzbar und fühlt sich vor allem auf der Zehnerposition wohl. Nach Angaben des Vereins bringt er ein hohes Maß an Spielintelligenz, Ruhe am Ball und Qualitäten bei Standardsituationen mit.

Mit Linus Jentsch rückt zudem ein Torhüter in den Herrenkader auf, der bereits erste Erfahrungen bei der ersten Mannschaft sammeln konnte. Der junge Keeper überzeugte bislang mit guten Reflexen und soll seine Entwicklung nun dauerhaft im Herrenbereich fortsetzen.

Der FC Brome sieht in dem Trio eine Investition in die Zukunft. Alle drei Nachwuchsspieler sollen frischen Wind in die Mannschaft bringen und den nächsten Schritt ihrer sportlichen Entwicklung im Herrenfußball gehen.