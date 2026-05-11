FC Brome präsentiert Michel Haberecht als neuen Trainer

– Foto: FC Brome Instagram

Der FC Brome hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Michel Haberecht übernimmt die 1. Herren des Bezirksliga-Absteigers FC Brome. Der Verein verbindet mit der Verpflichtung des früheren Landes- und Oberligaspielers die Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit und den angestrebten Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Mit Michel Haberecht setzt der FC Brome auf einen Trainer, der zwar bislang noch keine Station an der Seitenlinie vorweisen kann, dafür jedoch über langjährige Erfahrung als Spieler auf höherklassigem Niveau verfügt. Wie der Verein mitteilte, war Haberecht über viele Jahre in der Landes- und Oberliga aktiv und bringe dadurch „jede Menge Erfahrung“ mit.

Beim FC Brome traut man dem neuen Coach zu, seine sportliche Expertise erfolgreich auf die Mannschaft zu übertragen. Zudem hebt der Verein insbesondere Haberechts Netzwerk hervor, von dem nicht nur die 1. Herren, sondern der gesamte Klub profitieren solle.

Der neue Brome-Trainer kommt in dieser Saison beim SSV Vorsfelde auf 13 Einsätze und sechs Tore in der Landesliga. Laut FuPa-Datenbank kommt Haberecht auf insgesamt 64 Tore in 170 Landesliga- und Oberligaspielen.

Die Zielsetzung für die kommende Spielzeit formuliert der Verein dabei klar: Gemeinsam wolle man „mit voller Leidenschaft“ den Wiederaufstieg in die Bezirksliga angehen. Entsprechend groß sind beim FC Brome die Erwartungen an die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer.

Zum Abschluss der Vorstellung wünschte der Verein Michel Haberecht einen erfolgreichen Start und zeigte sich optimistisch mit Blick auf die gemeinsame Zukunft.