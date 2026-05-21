FC Brome landet Doppelcoup für die neue Saison

– Foto: André Nückel

Der FC Brome 1919 sorgt in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 mit zwei namhaften Verpflichtungen für Aufsehen. Philipp Flaschel und Marco Raue wechseln an die Steimker Straße und sollen dem Team in unterschiedlichen Mannschaftsteilen zusätzliche Qualität verleihen.

Mit Philipp Flaschel gewinnt der FC Brome einen Spieler, der bereits auf höherem Niveau umfangreiche Erfahrung gesammelt hat. Der Mittelfeldakteur stand zuletzt beim SSV Vorsfelde unter Vertrag und bringt Einsätze aus der Ober- und Landesliga mit.

Vor allem seine Spielübersicht, Ruhe am Ball und Führungsqualitäten sollen dem Team zusätzliche Stabilität verleihen. Der Verein verspricht sich von dem Neuzugang mehr Struktur im Spielaufbau sowie Präsenz in den entscheidenden Phasen einer Partie.