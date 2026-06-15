FC Brome holt Parsauer Trio für den Neuaufbau

– Foto: FC Brome Instagram

Mit Max Rösner, Jannik Tronnier und Stefan Mewes wechseln gleich drei Spieler vom FC Germania Parsau an die Steimker Straße und sollen den Neuaufbau nach dem Bezirksliga-Abstieg mitgestalten.

Besonders große Erwartungen werden mit Max Rösner verbunden. Der langjährige Kapitän des FC Germania Parsau bringt umfangreiche Erfahrung und Führungsqualitäten mit nach Brome. Der Verein hebt neben seinen sportlichen Fähigkeiten vor allem seinen Einsatzwillen und seinen Charakter hervor. Damit soll Rösner nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen.

Mit Jannik Tronnier gewinnt der FC Brome zudem einen vielseitig einsetzbaren Spieler für das Mittelfeld. Aufgrund seines Profils kann der Neuzugang verschiedene Aufgaben übernehmen und verleiht dem Trainerteam zusätzliche Flexibilität bei der Kaderplanung. Seine Variabilität macht ihn zu einer wertvollen Option für mehrere Positionen und Spielsituationen.

Komplettiert wird das Trio durch Stefan Mewes. Der Mittelfeldspieler soll insbesondere mit seiner robusten und kompromisslosen Spielweise Akzente setzen. Seine Stärken liegen nach Vereinsangaben vor allem in den Defensivaufgaben. Zweikampfstärke, hohe Einsatzbereitschaft und ein ausgeprägter Wille zeichnen sein Spiel aus und sollen dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.

Mit den drei Verpflichtungen setzt der FC Brome seinen personellen Neuaufbau konsequent fort. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga arbeitet der Verein daran, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison zusammenzustellen. Die Neuzugänge aus Parsau sollen dabei helfen, sportliche Qualität mit Führungsstärke, Flexibilität und defensiver Stabilität zu verbinden.

Die Verantwortlichen blicken optimistisch auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass sich das Trio schnell in die Mannschaft integriert und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft des FC Brome leisten kann.