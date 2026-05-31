FC Bosporus: Zwei Legenden treten ab

Das Spiel des Bosporus gegen Türkgücü Ratingen war heute Nebensache, es galt schließlich einen würdigen Rahmen für die Verabschiedung zweier Bosporus-Legenden zu finden: Fatih Yalcinkaya, der in sage und schreibe 16 aufeinander folgenden Spielzeiten für den Bosporus gespielt und Gürkan Gülten, der in 3 Spielzeiten 49 Tore für den Bosporus erzielt hat. Beide beenden ihre aktive Zeit in der ersten Mannschaft, man munkelt allerdings von einer All-Star- (bzw. Alt-Star)-Auswahl, die im nächsten Jahr als zweite Mannschaft den Spielbetrieb aufnehmen wird und wo wir beide wiedersehen könnten. Heute zeigten Sie noch einmal eindrucksvoll, was dem Bosporus mit den beiden fehlen wird. Wie eh und je beackerte Fatih Yalcinkaya die rechte Seite mit einer Geschwindigkeit, die man einem 22-Jährigen, aber niemals einem 42-Jährigen zutraut. Gürkan Gülten verabschiedete sich mit drei Toren und nur Miesepeter werden sich an seinen vergebenen Elfmeter aus der Anfangsphase erinnern.

In all dem Trubel ging fast unter, dass der Bosporus als Mannschaft heute noch einmal eine beeindruckende Leistung zeigte und nie Zweifel am Sieg gegen die in der Tabelle besser platzierten Ratinger aufkommen ließ. Offensichtlich will man die Saison doch nicht so einfach austrudeln lassen. Oder war's der Respekt vor der fußballerischen Lebensleistung der beiden Legenden, denen man das Abschiedsspiel nicht vermasseln wollte?