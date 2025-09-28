FC Bosporus: Zurück in der Spur

Seltsamerweise war es heute der Führungstreffer der Werstener, der den Bosporus wieder zurück in die Spur der ersten Spiele brachte. Bis dahin hatte man zwar gut gespielt, aber in der Manier der letzten Spiele wieder einige große Torchancen liegen lassen. Aber nach dem Werstener Weckruf ging es schnell. Bis zur Pause gelangen vier Tore, alle ähnlich und doch eines schöner als das andere. Nach gewonnen Zweikämpfen (oder Werstener Fehlpässen) im Mittelfeld wurde schnell umgeschaltet und nach 3-4 direkten Pässen stand ein Bosporus-Spieler alleine vor dem Tor. Die Werstener waren jedes Mal nur staunende Zuschauer.

Nach der Pause schaltete der Bosporus etwas zurück, aber man hatte nie das Gefühl, dass das Spiel noch kippen könnte. Nach dem 5:1 (s.o.) war es dann endgültig entschieden.