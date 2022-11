FC Bosporus: Zumindest nicht verloren

Ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf sahen die Zuschauer gestern beim Gastspiel des FC Bosporus in Büderich. Kein hochklassiges, aber ein intensiv geführtes und spannendes Spiel, bei dem der Bosporus am Schluss mit dem gewonnenen Punkt zufrieden sein kann und muss, hatten sich die Büdericher doch zumindest mehr Chancen erarbeitet. Erfreulich aus Bosporus-Sicht war, dass die Mannschaft (anders als noch vor zwei Wochen beim DSV 04) jetzt offensichtlich verstanden hat, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht und nur mit unbedingtem Einsatzwillen ihre derzeitige Situation verbessern kann. Dieser Wille war gestern das gesamte Spiel sichtbar und wurde mit dem Ausgleichstreffer in der Schlussphase schließlich auch belohnt.