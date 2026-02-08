FC Bosporus: Zuerst mühsam, dann souverän

Eigentlich war das heutige Spiel zwischen dem Bosporus und dem ASV Tiefenbroich schon zur Halbzeit entschieden. Nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde hatten die Bosporus-ler einen Doppelschlag gesetzt und als die Tiefenbroicher nach einer gelb-roten Karte anfingen, auf den Schiedsrichter zu schimpfen, sah das nach Aufgeben aus. Denn Herumgemotze am Schiedsricher hat noch nie einer Mannschaft geholfen und führt nur dazu, dass man den Fokus auf das Spiel verliert. Ärgerlich, dass der Bosprus dann aber nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit duch einen Katastrophenfehlpass die Tiefenbroicher wieder stark machte. Erst das 3:1 durch Sinan Korkmaz (dem dieser noch zwei weitere Tore zu einem Hattrick folgen ließ!), entschied das Spiel endgültig.