FC Bosporus will Siegeszug fortsetzen, SC West in der Krise

Vier von vier: So lautet die Siegesbilanz des FC Bosporus in der laufenden Saison der Kreisliga A Düsseldorf. Am Sonntag will das Team seine Serie ausbauen und den fünften Erfolg in Serie einfahren. Im Heimspiel geht es gegen den viertplatzierten SC Unterbach - keine leichte Aufgabe also. Nach der Niederlage im Spitzenspiel hat der VfL Benrath das Ziel, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Beim Kellerkind Rot-Weiß Lintorf soll das bereits um 13 Uhr gelingen. Ebenfalls ganz tief im Tabellenkeller steckt der SC West. Ob gegen das hoch gehandelte Türkgücü Ratingen die Wende gelingt, erscheint zumindest fragwürdig. Diese Partien gibt es außerdem.