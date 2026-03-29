FC Bosporus: Wieder vieles richtig gemacht ...

... hat der Bosporus heute beim Spiel gegen Tesla. Wie letzte Woche gegen Wersten war man laufstark, ließ den Ball gut durch die Reihen laufen und erspielte sich ein deutliches Chancenplus. Vor allem als Tesla ab der 60. Minute zu zehnt auskommen musste und zusehends abbaute, rollte Angriff auf Angriff auf deren Tor. Aber leider hatte man auch das größte Manko des Wersten-Spiels übernommen, nämlich die katastrophale Chancenverwertung und musste dann am Ende mit dem einen Punkt zufrieden sein. Ein Lichtblick am Rande war Torwart Mamudu Diallo. Nach dem Ausfall beider Torhüter war er wieder einmal eingesprungen und lieferte nach Monaten ohne Einsatz oder Training eine fehlerfreie Leistung ab.

Obwohl es für beide Mannschaften in dieser Saison um gar nichts mehr geht, gab es nach Spielende noch eine große Rudelbildung aus Funktionären, Spielern und Zuschauern (s. oben rechts). Naturgemäß gingen die Meinungen über den Grund dafür weit auseinander und man darf gespannt sein, wie Schiedsrichter Mohamed Wahbi die Situation beurteilen wird. Aber (und das ist das Schöne am Kreisliga-Fußball!) genauso so schnell wie die Emotionen hochgekocht waren, hatte man sich auch wieder beruhigt und konnte mit Händeschütteln und Schulterklopfen auseinander gehen.