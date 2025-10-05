FC Bosporus: Wieder neben der Spur

Eine eher unnötige Niederlage kassierte der Bosporus heute beim KSC Tesla 07. Schon nach fünf Minuten war man nach einem blitzsauberen Angriff in Führung gegangen, hatte dann aber viel zu wenig investiert, um die Führung auszubauen. Im Gegenteil, man wurde immer passiver und bettelte förmlich um den Ausgleich, der dann auch rechtzeitig vor der Pause fiel. In der zweiten Halbzeit hätte man eigentlich erwartet, dass sich die junge Bosporus-Mannschaft gegen die etwas "reiferen" Tesla-Fußballer läuferisch würde durchsetzen können, aber auch das klappte nicht. Tesla machte seinem zweitletzten Platz in der Fairness-Tabelle alle Ehre und arbeitete mit allen Tricks, die man auf Tesla-Seite sicher "clever" und "ausgebufft" nennen wird. Ärgerlich, dass der Schiedsricher dies mit großem Langmut geschehen ließ, ärgerlich aber auch, dass der Bosporus sich hier selber nicht cleverer und ausgebuffter anstellte und am Ende mit der Niederlage bitteres Lehrgeld bezahlte.