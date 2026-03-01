FC Bosporus: Wenigstens nicht verloren

Viele Zweikämpfe, viele Fouls, wenig Torchancen. Eine zähen Abnutzungskampf haben sich der Bosporus und der VfL Benrath heute an der Fährstraße geliefert, der in einem alles in allem leistungsgerechten Unentschieden endete.

Die beiden Torhüter können sich über ein Spiel ohne Gegentor freuen. Die beiden Trainer können sich über bis zum Schluss konzentrierte Abwehrreihen freuen und müssen auch nicht viele vergebene Torchancen beklagen, die beiden Sturmreihen hatten sich nämlich sehr wenige davon herausgespielt. Die Zuschauer schließlich müssen hoffen, dass es nächste Woche wieder Tore zu sehen gibt, darum geht es ja eigentlich beim Fußball ...