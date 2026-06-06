FC Bosporus: Was für ein Abschluss!

Wer hätte das gedacht? Mit drei souveränen Siegen in Folge hat sich der Bosporus aus der diesjährigen Kreisliga-A-Saison verabschiedet und das war nach der Negativ-Serie zuvor alles andere als erwartbar gewesen. Gewidmet war das Spiel heute der Nummer 5 (s. Foto), Innenverteidiger "Meckie" Maxwell Kwabena Nuako Bona, der gestern Vater geworden war. Auf dem Weg zum "Man of the Match" war Stürmer Sinan Korkmaz, der mit 19 Toren aus 24 Spielen nicht nur der beste Bosporus-Torschütze in dieser Saison war, sondern heute auch seine ersten beiden Chancen eiskalt genutzt und damit das Spiel gegen den TuS Gerresheim schon früh entschieden hatte. Tatsächlicher "Man of the Match" war dann aber Co-Trainer Ozan-Emre Emiroglu, der kurz vor Schluss noch eingewechselt worden war und bei seiner ersten Ballberührung eine Direktabnahme von der Strafraumgrenze blitzsauber verwandelte, was zu einem kollektiven Ausrasten aller Beteiligten führte (s. Foto, unten rechts).

Der Bosporus beendet die Saison damit auf dem sechsten Platz, was angesichts der Höhen und Tiefen, die es im Saisonverlauf gegeben hat, ein guter und versöhnlicher Abschluss ist. Angesichts der eiskalten Effizienz, die der Bosporus heute in Gerresheim gezeigt hat, kommt man dann allerdings doch ins Grübeln. Was wäre wohl drin gewesen, wenn mehr solche Spiele gelungen wären?