FC Bosporus: Von allen guten Geistern verlassen

Shehu, Conde, Sadio, Werle, Jovanovic, Inci: Zu den vielen Verletzten hatten sich noch Sperren und eine Erkältungswelle im Kader gesellt, so dass der FC Bosporus in Lintorf gestern ohne sechs in der Defensive antreten musste. Dafür machte es der Rest zunächst ganz gut, man erspielte sich eine Überlegenheit sowohl bzgl. Ballbesitz als auch bei den herausgespielten Chancen. Dass es zur Pause nur 2:2 stand, war eigentlich nur zwei Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung anzulasten, die die Lintorfer dann aber auch schön zu Ende gespielt hatten. Mit neuem Schwung kam der Bosporus aus der Pause und nach dem schnellen 3:2 hatte man die Partie und die Lintorfer im Griff, es galt jetzt nur noch das vierte und entscheidende Tor zu schießen. Das fiel trotz weiterer Überlegenheit aber nicht und was dann ab der 70. Minute passierte, kann man mit Worten eigentlich kaum beschreiben. Der Bosporus fiel ohne ersichtlichen Grund vollkommen auseinander, reihte einen hanebüchenen Anfängerfehler an den nächsten und erlaubte den Lintorfern vier Tore in 12 Minuten. Dieses Katastrophenspiel entwertet die Leistungen der Vorwochen deutlich und der kleine Aufschwung mit drei Spielen ohne Niederlage scheint schon wieder passé.