FC Bosporus und Türkgücü treffen im Verfolgerduell aufeinander

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag

Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II

So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim

So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden

So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II

So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen

So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim



18. Spieltag

So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II

So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II

So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen

So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf