 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der FC Bosporus will sich weiter in der Spitzengruppe der Liga etablieren.
Der FC Bosporus will sich weiter in der Spitzengruppe der Liga etablieren. – Foto: Michael Heinz Kelleners

FC Bosporus und Türkgücü treffen im Verfolgerduell aufeinander

Der SC Unterbach möchte seinen Vorsprung in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf weiter ausbauen. Ihm im Nacken sitzen die Sportfreunde Gerresheim, der VfL Benrath und KSC Tesla.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Die geballte Ladung Amateurfußball gibt es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf. Alle neun Begegnungen des 16. Spieltags werden nahezu zeitgleich ausgetragen. Eine vermeintliche einfache Aufgabe wartet auf Spitzenreiter SC Unterbach, der beim Drittletzten DSC 99 II zu Gast ist. Noch auf den ersten Sieg wartet der SC West. Am Wochenende geht es gegen die Reserve des FC Büderich. Diese Partien stehen außerdem an.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 16

>>> Alle Transfers im Überblick

So., 07.12.2025, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
12:45

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:00

So., 07.12.2025, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:45live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:00live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II
So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen
So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Aufrufe: 05.12.2025, 17:00 Uhr
Marcel EichholzAutor