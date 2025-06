FC Bosporus: Trainer Kemal Demir verabschiedet

Den Saisonabschluss des FC Bosporus am Sonntag nutzten Präsident Baris Yilmaz und Sportdirektor Muttalip Inci, um Bosporus-Urgestein Kemalettin ("Kemal") Demir zu verabschieden. Kemal war als Spieler 2012 zum Bosporus gekommen und war ab 2015 Co-Trainer der ersten Mannschaft. 2023 wurde er zum Cheftrainer befördert und hat die erste Mannschaft in den beiden letzten Spielzeiten erfolgreich geführt und trainiert, unvergessen ist dabei der bisher größte Erfolg in der Vereingeschichte, die Kreisliga-A-Herbstmeisterschaft in der Saison 2023/24. Präsident Baris Yilmaz dankte Kemal Demir für seinen großen Einsatz, überreichte ihm ein Trikot mit seiner angestammten Rückennummer und freute sich, dass Kemal dem Verein auch in Zukunft in beratender Rolle zur Verfügung stehen wird.