FC Bosporus: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei!

Wie letzte Woche erklang der o.g. Ruf nach einem Spiel des VfL Benrath, heute aber aus den Reihen des Bosporus und dieses Mal auch zu Recht: Mit Mühe (und auch etwas Glück) hatte sich der Bosporus gerade im Spitzenspiel durchgesetzt und seine weiße Weste behalten. Zu Beginn des Spiel hatte alles nach einer klaren Sache ausgesehen, die Benrather konnten der Wucht und Schnelligkeit des Bosporus-Angriffsspiels kaum etwas entgegensetzen, das 0:1 zur Pause war hochverdient. Ganz anders dann die zweite Halbzeit. Nun waren die Benrather überlegen und erspielten sich eine Reihe von guten Chancen. Als alles nach einem leistungsgerechten Unentschieden aussah, gelang dem Bosporus doch noch der "Lucky Punch". Bei einem der wenigen Entlastungsangriffe behielt Neuzugang Ezekiel Appau die Ruhe und schob den Ball zum Auswärtssieg ins lange Eck. Die Benrather brauchen sich nicht zu grämen. In dieser Verfassung (oder in der von letzter Woche gegen Türkgücü Ratingen) werden sie diese Saison noch viele Spiele gewinnen. Der Bosporus kann dagegen auf seine Effizienz verweisen: Ein echtes Spitzenteam braucht nicht viele Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen.