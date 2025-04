FC Bosporus: So geht Fußball

Zwei Mannschaften kurz vor Saisonende im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, beide mit größeren Ambitionen in die Saison gestartet, an einem regnerisch-kalten Abend unter der Woche. Eigentlich waren gestern abend in Hilden alle Weichen für ein trostloses Fußballspiel gestellt. Umso erstaunlicher war es dann, wie der Bosporus loslegte, die erste Viertelstunde war fußballerisch wohl die beste der gesamten Saison. Endlich sah man einmal das kreative, vertikale Angriffsspiel ohne egoistische Dribbeleien, das heutzutage (selbst in der Kreisliga) den modernen und erfolgreichen Fußball auszeichnet. Schade, dass der Bosprus das nur 20 Minuten durchhalten konnte und dann doch zum Teil wieder in die alten Muster verfiel. Aber zumindest das 1:0 durch Sinan Korkmaz war die gerechte Belohnung für diesen Auftritt. Im weiteren sah man dann ein ausgeglichenes, keinesfalls trostloses Spiel, bei dem beide Mannschaften noch ihre Chancen hatten, aber ein Tor wollte nicht mehr fallen.