FC Bosporus: Sehr ärgern ...

... muss sich der Bosporus nicht über die heutige Niederlage beim SC Unterbach. Schließlich war der unangefochtene Spitzenreiter der Gegner gewesen und über das ganze Spiel hatten sich die Unterbacher die besseren und klareren Chancen herausgearbeitet. Vor allem bei Umschaltmomenten, nach denen die Unterbacher einstudierte Spielzüge vorführten, war die Bosporus-Defensive überfordert. Sehr ärgern kann man sich beim Bosprous allerdings darüber, dass man viele dieser Umschaltmomente durch Schlampereien oder Ballverluste in der Vorwärtsbewegung selber eingeleitet hatte. Und sehr ärgern darf man sich auch darüber, dass Till Arne Consilius die beiden ersten Toren für Unterbach erzielt hatte. Der war bis zu seinem ersten Tor nur einmal aufgefallen, und zwar bei einem absichtlichen Ellenbogenstoß ins Gesicht seines Gegenspielers. Es wäre spannend gewesen zu sehen, ob sich die Unterbacher auch hätten durchsetzen können, wenn sie eine Stunde lang nur zu zehnt gewesen wären.