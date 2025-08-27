FC Bosporus: Nur ein halbes Déjà-vu

Lintorf, Tiefenbroich, Tusa: Auch die Tusa konnte im heutigen Pokalspiel gerade mal eine halbe Stunde mithalten, dann erwischte der Bosporus die Tusa-Defensive dreimal im Zustand totaler Überforderung und eigentlich schien mit dem 3:0 zur Pause alles entschieden. Aber wie es häufig ist: Der Bosporus hatte nach der Halbzeit weiter Chancen, machte aber den Sack nicht zu. Und dann war es mit dem Déjà-vu zu Ende, denn die Tusa ist halt doch nicht Lintorf oder Tiefenbroich. Mit frischen Kräften kam frischer Wind und der Bosporus bettelte förmlich um das erste Gegentor. Als das gefallen war und das Spiel zu kippen drohte, beendete erst "Maschine" Mahmoud Conde den Spuk. Der hatte nach einem Sololauf aus der eigenen Hälfte und drei stehengelassenen Verteidigern noch die Konzentration für den Schlenzer ins lange Eck und damit das Spiel endgültig entschieden.