FC Bosporus: Mit Mühe, aber großer Moral

Der Bosporus wollte in Büderich heute nichts anbrennen lassen. Man legte los wie die Feuerwehr und schnürte die Gastgeber zu Beginn in derren Hälfte ein. Aber zählbares kam trotz klarer Überlegenheit nicht heraus, immer wieder kam der letzte Pass nicht an oder der Ball wurde im und am Strafraum verdaddelt. Anders die Gastgeber: Mehr oder weniger aus heiterem Himmel gelang Ihnen, jeweils nach schnellem Umschalten, zwei Tore. Es spricht für die Moral des Bosporus, dass er sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen ließ und das Spiel bis zur Halbzeit wieder drehen konnte. In der zweiten Halbzeit hielt der Bosporus das Tempo hoch, aber das entscheidende vierte Tor wollte nicht gelingen. Stattdessen kamen die Gastgeber immer besser auf und setzten kurz vor Schluss den vermeintlichen "Lucky Punch" zum Ausgleich. Aber die Moral des Bosporus war nach wie vor intakt und den tatsächlichen "Lucky Punch" zum umjubelten Auswärtssieg setzte Jungtalent Bilal Mouhia in der Nachspielzeit.