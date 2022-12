FC Bosporus: Mit der Offensive gewinnt man Spiele, ...

Davon inspiriert zeigten sich gestern auch der ASV Tiefenbroich und der FC Bosporus. Die Tiefenbroicher hatten wohl noch die vier Gegentore vom Hinspiel von vor drei Wochen in Erinnerung und wollten nicht noch einmal so naiv auftreten. Der FC Bosporus hatte mit Conde, Sadio und Moradzadeh zum ersten Mal zumindest drei Viertel der vor Saisonbeginn ausgekuckten Viererkette in der Startelf, dazu kam Mamudu Diallo aus der zweiten Mannschaft, der seine Sache hervorragend machte. So entspann sich ein Fußballspiel, das kein Leckerbissen für Freunde des Offensivfußballs war, sondern eher eines für Taktik-Nerds. Es stand lange 0:0 und es war klar, dass diejenige Mannschaft verlieren würde, deren Defensive sich den ersten groben Schnitzer erlaubt. Erfreulicherweise für den Bosporus waren das dann die Tiefenbroicher. Die ASV-Defensive übersah Emre Derin, der sich in ihrem Rücken davongeschlichen hatte, plötzlich mit dem Ball alleine vor dem Tor stand und die Nerven behielt. Die Nerven und die Konzentration behielt dann im weiteren Verlauf auch die Bosporus-Defensive gegen die Schlussoffensive der Tiefenbroicher. Im Gegenteil, kurz vor Schluss konnte der Bosporus gegen die aufgerückten Tiefenbroicher noch einen Konter setzen und das Spiel endgültig entscheiden.

Marokko gegen Frankreich am Mittwoch, Bosporus in Wersten am Freitag: Wenn die Defensive weiter so stark spielt, sind Siege für beide durchaus möglich.