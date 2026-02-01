FC Bosporus: Mit der Brechstange

Eigentlich war alles bereitet: In den beiden Vorbereitungsspielen gegen A-Ligisten hatte der Bosporus ohne Gegentor 10 Tore erzielt und die Lintorfer aus dem Tabellenkeller schienen da gerade recht zu kommen, um diese Geschichte weiter zu schreiben. Stattdessen kam es anders: Trotz drückender spielerischer Überlegenheit und einem riesigen Chancenplus musste man am Ende zufrieden sein, dass es zum knappen 1:2-Auswärtssieg gereicht hatte, letztendlich dank der nie ermüdenden Kampfkraft und Laufbereitschaft, der die Lintorfer irgendwann nichts mehr entgegen zu setzen hatten. Ein sehr mühsamer Start in die Rückrunde und ein Spiel, das der Bosporus schnell vergessen sollte ...