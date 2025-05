FC Bosporus: Mit dem Ersatz vom Ersatz vom Ersatz vom Ersatztorwart

Die Stammtorhüter gesperrt bzw. beruflich unterwegs, in höchster Not hatte sich heute gegen den VfL Benrath Mamudu Diallo (oben rechts) bereit erklärt, das Tor des Bosporus zu hüten. Seine Empfehlung: Eine Handvoll Spiele als Ersatztorwart in der zweiten Mannschaft, das allerdings auch schon vor Jahren. Instinktiv (oder geplant?) reagierte der Bosporus darauf mit starken Offensivbemühungen, schließlich wollte man den Gegner möglichst weit vom eigenen Tor weghalten. Das gelang hervorragend, nach 20 Minuten hatte man bereits zweimal getroffen. Zwischendrin lag nur ein Strafstoßtor der Benrather, ausgerechnet Mamudu Diallo hatte im Übereifer einen Benrather Angreifer abgeräumt. Damit waren aber auch schon alle Tore gefallen. Chancen gab es noch einige auf beiden Seiten, aber die Benrather konnten Mamudu Diallo nicht mehr überwinden, der hatte sich mit zunehmender Spielzeit immer besser eingespielt.