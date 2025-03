FC Bosporus: Lustlos und blutleer

Gerade mal 15 Minuten konnte der Bosporus das heutige Spiel bei Tusa 06 ausgeglichen gestalten, dann ging man im Angriffswirbel der Gastgeber unter. Zum allgemeinen Erstaunen stand es aber zur Halbzeit nicht 6:0, sondern nur 3:1, und man hatte sogar plötzlich wieder Chancen auf den Auswärtssieg. Mahmoud Conde hatte die einzige Bosporus-Chance in der ersten Halbzeit zum Anschlusstreffer genutzt und Tusa-Kapitän Fuchs sich ohne Not per Gelb-Rot aus dem Spiel genommen. Wer jetzt aber erwartet hatte, dass der Bosporus die dezimierten Gastgeber in der zweiten Halbzeit sich würde leerlaufen lassen, hatte sich getäuscht. Mit Mühe gelang es dem Bosporus, eine Feld-, jedoch keine Chancenüberlegenheit herzustellen, und die Tusa konnte das Spiel im Verwaltungsmodus nach Hause schaukeln.