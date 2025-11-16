FC Bosporus: Indiskutabel!

Das mit Abstand schlechteste Spiel seit langem hat der Bosporus heute bei Hilden 05/06 gezeigt. Passiv, leblos, mit haarsträubenden Fehlpässen und Unkonzentriertheiten, gefühlt mit einer 30% geringeren Laufleistung als der Gastgeber. Zu jedem Zeitpunkt war Hilden dem nächsten Tor näher als der Bosporus dem Anschlusstreffer, zwei Treffer wurden den Gastgebern sogar noch aberkannt. Letztendlich hätte der Bosporus dieses Spiel auch zweistellig verlieren können und es ist Jahre her, dass man so etwas über ein Spiel des Bosporus hat feststellen müssen.