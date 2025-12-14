FC Bosporus: Im freien Fall

Es ist grade mal zweieinhalb Monate her, da grüßte der Bosporus von Tabellenplatz 2. Man hatte nach einer starken Vorbereitung die ersten sechs Pflichtspiele gewonnen und auch langjährige Begleiter trauten dieser Mannschaft einiges zu. Jetzt, zum Ende der Vorrunde, ist der Bosporus auf Platz 9 durchgereicht worden. Aus den letzten 5 Ligaspielen hat man gerade mal einen einzigen Punkt geholt, auch heute gegen den TuS Gerresheim war kaum etwas gelungen. Sicher, die Verletztenliste ist lang, aber es ehrt Trainer "Mo" Özdelik, das er sich darauf nicht ausruhen will, sondern diejenigen Spieler in die Pflicht nimmt, die jetzt ihre Chance bekommen.

Die Winterpause kommt für den Bosporus jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Es muss zum einen ein mentaler Neustart her und zum anderen ist zu hoffen, dass viele der Verletzten zum Rückrundenstart am 01.02. wieder fit sind.