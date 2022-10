FC Bosporus: "Ich hasse Fußball", ...

... so der Fluch von Muttalip Inci, dem Abteilungsleiter des FC Bosporus, nach dem gestrigen Gastspiel des CfR Links an der Fährstraße. Und auch wenn man eigentlich nicht fluchen sollte, konnte man ihn gut verstehen. Neunzig Minuten lang hatte alles nach einem 0:0 ausgesehen. Der Bosporus war kämpferisch und läuferisch auf der Höhe, man merkte deutlich, dass die Mannschaft den kleinen Aufwärtstrend der letzten Spiele aufrechterhalten wollte. Jedoch kam man zu selten in den gegnerischen Strafraum, zu häufig kam der finale Pass nicht an, zwingende Torchancen gab es daher nur wenige. Der Tabellenzweite trat allerdings auch nicht sonderlich dominant auf, ohne Torjäger Paschalis Ivantzikis war die CfR-Offensive harmlos und stumpf. Alles in allem ein mäßiges Kreisliga-A-Spiel, eher ein Abnutzungskampf, in dem beide Mannschaften zudem noch lieber (und unberechtigterweise!) mit dem Schiedsrichter haderten als sich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Aus heiterem Himmel und in der letzten Minute fiel dann aber doch noch der Siegtreffer für CfR Links. Nach einem harmlosen Einwurf senkte sich eine verunglückte Kopfballabwehr eines Bosporus-Verteidigers zum Entsetzen des Bosporus unhaltbar ins eigene hintere Toreck. Ein typisches Ende für ein Spiel, in dem die eine Mannschaft einen Lauf, und die andere die Scheiße am Fuß hat und durchaus eine Legitimation für einen Fluch, eigentlich sogar noch für einen viel derberen ...