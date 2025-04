FC Bosporus: "Hoffentlich ist die Saison bald zu Ende", ...

... so schien gestern eine rote Leuchtschrift auf der Stirn der Bosporus-Spieler zu blinken. Die Mannschaft schloß in Unterbach nahtlos an die Nicht-Leistung der Vorwoche an und musste zufrieden sein (und sich bei Torwart Keven Darko Adu bedanken), dass die Niederlage in erträglichem Rahmen geblieben war. Man hätte gut und gerne auch doppelt so viele Gegentore kassieren können. Lustlos, leblos, einfallslos, so ist die Mannschaft derzeit nur zu beschreiben und man ertappt sich dabei, dass man mit Blick auf die Tabelle ängstlich überprüft, ob der Abstieg vielleicht doch noch theoretisch möglich ist. Dabei war die mentale Stärke und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft immer ein Qualitätsmerkmal des Bosporus gewesen, gerade in Zeiten, wo man fußballerisch noch nicht mit allen Gegnern in der Kreisliga A mithalten konnte. Diese Zeiten scheinen ewig her zu sein und man muss dem Vorstand vor allem eine gute Hand bei der Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison wünschen. Es gilt, Spieler zu halten oder neu zu verpflichten, die sich wieder für den Bosporus zerreißen wollen.