FC Bosporus: Heim- oder Auswärtssieg?

Eigentlich braucht es keine FuPa-Berichte von den Vorbereitungsspielen vor der Saison. Der sportliche Wert ist überschaubar, die Mannschaften sind noch nicht eingespielt, Gastspieler spielen vor, mancher Spieler wirkt noch nicht ganz austrainiert. Die heutige Konstellation an der Fährstraße war aber dann doch zu speziell, um diese unkommentiert zu lassen. Heute trafen sich (zum allerersten Mal, so der langjährige Bosporus-Spieler Özgur Beser) der FC Bosporus und die Sparta Bilk, die seit vielen Jahren ein guter Gastgeber für den Bosporus auf dem Sportplatz an der Fährstrasse ist. Also ein Heimspiel für beide Mannschaften!

Auch sehr speziell war dann der Verlauf des Spiels. Den Spartanern schien eine Leuchtschrift auf der Stirn zu blinken: "Es ist ganz schön schwül heute, da lassen wir es ruhiger angehen, wir sind die höherklassige Mannschaft und die technisch besseren Fußballer, im Zweifel reichen uns 20 konzentrierte Minuten, um hier zu gewinnen." Nur als es dann nach 66 Minuten 2:0 für den Bosporus stand und Sparta diese 20 Minuten einläuten wollte, reichte es gerade mal für 6-8 und am Ende stand ein aufgrund der kämpferischen und konzentriert-disziplinierten Leistung hochverdienter Sieg für den Bosporus. Oft gewinnt im Fußball die Mannschaft, die die besseren Fußballer hat. Aber viel öfter gewinnt im Fußball die Mannschaft, die den Sieg dringender will.