FC Bosporus: "Glück kann man nicht trainieren", ...

... so der Stoßseufzer von Bosporus-Co-Trainer Ozan-Emre Emiroglu nach dem heutigen Spiel des Bosporus gegen Italia Hilden und hatte damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Im Prinzip hatte der Bosporus vieles richtig gemacht, insbesondere vor dem Hintergrund des Katastrophenspiels von vor zwei Wochen. Die Hildener kamen kaum aus der eigenen Hälfte und mussten die Hilfe aller Fußballgötter in Anspruch nehmen, um 1) aus 1,5 Chancen 2 Tore zu machen und 2) aus 20 Chancen des Bosporus nur zwei Gegentore zu bekommen. Der Bosporus kann sich damit trösten, dass man in 9 von 10 Fällen solche Spiele gewinnt und für sein Engagement belohnt wird. Das eine Spiel, in dem das nicht klappt, sollte man schnell abhaken und nach vorne schauen.